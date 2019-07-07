"المركزي" يطلق خدمة الاستعلام الفوري عن حسابات المتوفين في البنوك

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي، في بيان اليوم الأحد، إنه استحدث خدمة جديدة تتيح الاستعلام لحظياً عن حسابات المتوفين في البنوك العاملة في مصر.

وأضاف أن هذه الخدمة من أجل التيسير على المواطنين، وميكنة وتبسيط الإجراءات لضمان تقديم الخدمات العامة في أسرع وقت وبأقل مجهود.

وقالت أماني شمس الدين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية، إن المركزي سيقدم الخدمة الجديدة للاستعلام عن حسابات المتوفين بواسطة تطبيق مبتكر، للرد على العميل في نفس وقت تقديم الطلب، بدلاً من الإجراءات التي كانت متبعة.

وكان الاستعلام عن حسابات المتوفين يتطلب مخاطبة جميع البنوك العاملة في مصر بريديًا للقيام بالرد على العميل مقدم الطلب وهو ما قد يستغرق شهوراً، بحسب ما قالته شمس الدين.

وأضافت أن "طلب الاستعلام يتم تقديمه في فروع البنك المركزي المصري عن طريق أحد الورثة الشرعيين أو بموجب توكيل من أحدهم بالكشف عن حسابات المتوفى لدي البنوك، مع تقديم صورة إعلام الوراثة آو صورة من توكيل يتضمن الكشف عن حسابات المتوفى لدى البنوك، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتوفى أو صورة شهادة الوفاة (المميكنة)، وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري خاص بمقدم الطلب".