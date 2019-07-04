زيادة البلطي والبوري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراوح بين 35 و42 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

وزاد سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و190 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بنحو 5 جنيهات، ليتراوح بين 50 و66 جنيها، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.