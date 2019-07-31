3 أسباب تهوي بأرباح "مصر للألومنيوم" بنسبة 78% العام المالي الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع صافي أرباح شركة مصر الألومنيوم خلال العام المالي الماضي بنحو 78%، ليسجل 599 مليون جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال عام 2017-2018.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة، اليوم الأربعاء، إن هناك 3 أسباب لتراجع أرباح العام الماضي، أولها ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى خلال الفترة المقارنة.

وأضافت الشركة، أن السبب الثاني لتراجع الأرباح يتمثل في انخفاض السعر الأساسي للمعدن بالبورصة العالمية، والسبب الثالث هو انخفاض سعر صرف الدولار.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 12.2 مليار جنيه مقابل 13.5 مليار جنيه، بحسب بيانات القوائم المالية للشركة.

وتواجه شركة مصر للألومنيوم التابعة لقطاع الأعمال العام، عامًا محفوفًا بالمخاطر في بداية السنة المالية الحالية، مع زيادة أسعار الكهرباء، والتي تعد مكونًا رئيسيًا في عملية إنتاج الشركة.

وتأسست الشركة في 1976، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، حيث تعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.