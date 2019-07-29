أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس، قرشين، إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية، قرشا واحدا، إلى 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

كما هبط سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، قرشا واحدا، إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.