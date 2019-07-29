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    ارتفاع البوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    10:39 ص الإثنين 29 يوليه 2019
    ارتفاع البوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك البوري، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 49 و55 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 31 و34 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

    وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و190 جنيها.

    أسعار الأسماك السمك البوري سوق العبور

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