سوق الإنترنت يجذب 900 ألف مستخدم جديد خلال شهر أبريل الماضي

كتب- محمد علاء الدين:

أظهرت بيانات وزارة الاتصالات ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في مصر إلى 46.1 مليون مستخدم بنهاية أبريل الماضي مقابل 45.2 مليون مستخدم في مارس الماضي، بزيادة قدرها 900 ألف مستخدم.

وبحسب تقرير حديث لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عبر الموبايل من 35.4 مليون مستخدم في مارس الماضي ليصل إلى 36.4 مليون مستخدم في نهاية أبريل بزيادة قدرها مليون مستخدم.

بينما تراجع عدد مستخدمي الإنترنت عبر أجهزة "USB Modem" بعدد 100 ألف مستخدم تقريبا، حيث انخفض عدد المستخدمين إلى 2.9 مليون مستخدم في أبريل مقابل 3 ملايين مستخدم في مارس الماضي.

وأوضح تقرير وزارة الاتصالات أن هناك نموا طفيفا في عدد مستخدمي الإنترنت "Adsl" خلال أبريل الماضي، ليصل إلى 6.84 مليون مستخدم مقابل 6.82 مليون مستخدم في مارس الماضي.

يذكر أن سوق المحمول عاد للنمو مرة أخرى خلال شهر أبريل الماضي، حيث تمكن السوق من جذب نحو 260 ألف عميل جديد، بحسب إحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد أشهرعديدة من التراجع فقد خلالها السوق ما يقرب من 7 ملايين مشترك.

وبلغ إجمالي عدد مشتركي خدمات المحمول بنهاية أبريل الماضي نحو 93.68 مليون مشترك، مقابل 93.42 مليون مشترك في مارس الماضي، وفقا لبيانات وزارة الاتصالات.