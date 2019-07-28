البورصة تنهي تعاملات الأحد على تراجع جماعي لمؤشراتها

كتبت- دينا خالد:

شهدت البورصة تراجعا جماعيا، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.37% إلى مستوى 13460 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.17%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بنحو 88 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 10 مليون جنيه و78مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 انخفض بنسبة 0.79% إلى مستوى 13510 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، مدفوعا بمبيعات أجنبية.