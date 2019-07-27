بعد تراجع سعره أمام الجنيه.. زيادة كبيرة في معروض الدولار بالصرافات

كتب- منال المصري:

قال مسؤولون بصرافات إن هناك زيادة في المعروض من الدولار بسبب زيادة إقبال العملاء على بيع العملة الأمريكية بالصرافات بعد تراجع سعرها أمام الجنيه.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك منذ بداية العام بنحو 131 قرشًا، حيث وصل السعر يوم الخميس الماضي إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

وقال المسؤولون إن الصرافات تلجأ إلى بيع الفائض لديها بالبنوك يوميًا وذلك لعدم وجود طلب كافي من العملاء على الشباك بالصرافات مما أثر على ربحية الصرافات.

وأضافوا أن تراجع الدولار بشكل متتالي دفع حائزي الدولار لبيعه تحسبًا لمزيد من التراجع وتكبدهم خسائر.

وقال علي الحريري، سكرتير عام شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي إن شركات الصرافة تشهد زيادة في إقبال العملاء على بيع الدولار أكثر من الطلب وذلك بعدما كسر سعر الدولار حاجز 17 جنيهًا خلال هذا العام.

وأضاف أن شركات الصرافة تلجأ يوميًا إلى بيع الفائض للبنوك بهامش سعر قرشين زيادة فقط، وهو ما أدى إلى تكبدهم خسائر شهرية.

وبحسب الحريري فإن مكسب الصرافة على بيع حوالي 25 ألف دولار للبنك لا يتجاوز 500 جنيه.

وأوضح أنه قبل تراجع الدولار كانت الصرافات تبيع الدولار للعملاء على بهامش سعر 5 قروش زيادة عن سعر البنك وهو ما كان يعزز من ربحيتهم ولكن مع غياب الطلب بين العملاء أصبحت الحصيلة تتحول إلى البنوك.

وتلجأ الصرافات لبيع الفائض للبنوك لاحتياجها إلى عملة الجنيه، لتتمكن من شراء بقيمة العملات الأجنبية من العملاء، بحسب الحريري.

وطالب الحريري البنوك بضرورة زيادة هامش شراء الدولار من شركات الصرافة لتجنب الخسائر التي يتكبدونها مقابل ارتفاع التكلفة التشغيلية لديها من موظفين وفواتير كهرباء وإيجار وغير ذلك.

واتفق راضي فتحي، مدير أحد فروع شركات الصرافة المملوكة لأحد البنوك مع الحريري، وقال إن هناك زيادة في المعروض من الدولار بشركات الصرافة في هذه المرحلة وخاصة بعد تراجع سعره أمام الجنيه.

وأضاف أن فروع شركات الصرافة في الأقاليم وخاصة الصعيد تمتلك معروضًا هائلًا من الدولار وذلك أكثر من فروع الشركة.

وقال إن فروع شركات الصرافة تبيع أي فائض لديها للبنك التي تتعامل معه مقابل حصولها على قرشين زيادة على هامش سعر الدولار وهو ما يعد هامش ضئيل ولكن تدوير الأموال بشكل دائم يحافظ على استقرار أرباح شركات الصرافة.