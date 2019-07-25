بنك القاهرة يرفع الحد الأدنى لفتح حساب التوفير بنسبة 100%

كتبت - منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في بنك القاهرة، إن البنك قرر مضاعفة الحد الأدنى المطلوب للرصيد من أجل فتح حساب التوفير لأول مرة للعملاء الجدد، من 500 جنيه إلى ألف جنيه ليتماشى مع البنوك العامة.

وتبلغ رسوم فتح حساب التوفير لأول مرة 25 جنيها، و30 جنيها لإصدار بطاقة خصم مباشر "ديبت"، بالإضافة إلى تحصيل البنك 50 جنيها كل 3 أشهر مصاريف دورية لخدمة وكشف الحساب.

وكان بنك القاهرة قرر بداية من شهر يناير الماضي، إجراء تعديلات على حساب التوفير وتقسيمه إلى خمسة شرائح بدلا من شريحة واحدة لاحتساب الفائدة على غرار بنكي الأهلي ومصر.

ويقوم نظام الشرائح على تباين نسبة الفائدة بين الشرائح، حيث تزيد الفائدة كلما ارتفع رصيد الحساب وكان في الشريحة الأعلى، وكذلك حسب دورية صرف العائد شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.

وقرر البنك عدم احتساب أي فائدة على الشريحة التي تقل عن 5001 جنيه مقارنة بألف جنيه سابقا.

وتتراوح أسعار الفائدة في الشرائح الجديدة بين 6.75% إلى 13% وهي أعلى نسبة احتساب فائدة في الشريحة الخامسة.

وينشر "مصراوي" قيمة كل شريحة في حساب التوفير وحدود الفائدة كالتالي:

الشريحة الأولى:

هي الشريحة الأقل من 5001 جنيه، وهذه الشريحة لا يتم حساب أي فائدة عليها في البنك

الشريحة الثانية:

تبدأ باحتساب الفائدة من أول 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه، وتبلغ الفائدة 6.75% سنويا على العائد الشهري، أو 7% على العائد ربع السنوي، أو 7.25% على العائد نصف السنوي، أو 7.5% على العائد السنوي.

الشريحة الثالثة:

تبدأ من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وتتراوح الفائدة بين 8% سنويا على العائد الشهري، و8.5% على العائد ربع السنوي، و9% على العائد نصف السنوي، و9.5% على العائد السنوي.

الشريحة الرابعة:

تبدأ من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وتتراوح الفائدة بين 9.5% على العائد الشهري، و10% على العائد ربع السنوي، و10.5% على العائد نصف السنوي، و11% على العائد السنوي.

الشريحة الخامسة:

تبدأ من فوق 2 مليون جنيه بفائدة 11.5% على العائد الشهري، و12% على العائد ربع السنوي، و12.5% على العائد نصف السنوي، و13% على العائد السنوي.