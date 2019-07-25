التخطيط: تنفيذ 1590 مشروعا بتكلفة 395 مليار جنيه بأول 9 أشهر من 2018-2019

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط في بيان لها اليوم الخميس، إن الدولة استطاعت الانتهاء التام من تنفيذ 1590 مشروعا بتكلفة كلية بلغت 395 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018-2019، وذلك بمعدل 18 مشروعاً يومياً.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المشروعات المنفذة خلال الربع الثالث فقط من العام المالي الماضي بلغ 413 مشروعا بتكلفة 82 مليار جنيه.

وأعلنت وزارة التخطيط تقريرًا حول نتائج المشروعات المنفذة خلال الربع الثالث من عام 2018-2019، والتسعة أشهر الأولي منه تحت عنوان "حصاد مرحلة البناء في 90 يوما" في كافة القطاعات وذلك استكمالاً لما أعلنته الوزارة مؤخرًا من مؤشرات قطاعي الري والنقل عن الربع الثالث من العام ذاته، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وأشار تقرير الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 82 مشروعاً في قطاع الطاقة خلال الربع الثالث بتكلفة إجمالية بلغت 63.5 مليار جنيه، لتصل نسبة قطاع البترول من التكلفة إلى 75% بعدد 5 مشروعات بتكلفة بلغت 47.558 مليار جنيه، ونسبة قطاع الكهرباء إلى 25% بعدد 77 مشروعاً بتكلفة بلغت 15.97 مليار جنيه.

ووصل بذلك عدد المشروعات المنفذة لقطاع البترول خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي الماضي إلى 12 مشروعا بتكلفة بلغت 266.8 مليار جنيه، وعدد المشروعات المنفذة في نفس الفترة بقطاع الكهرباء إلى 192 مشروعا بتكلفة بلغت 68.2 مليار جنيه.

وشملت مشروعات الربع الثالث لقطاعي البترول والكهرباء توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 334 ألف وحدة سكنية، وإحلال الغاز الطبيعي محل 6 ملايين أسطوانة غاز، وتوفير 549 ألف عداد مسبق الدفع، وإضافة 527 كيلومتر لشبكة الكهرباء، وتحويل 168 كيلومتر من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.

وذكر تقرير وزارة التخطيط أنه تم الانتهاء من تنفيذ 56 مشروعا بتكلفة كلية بلغت 15.2 مليار جنيه لقطاع الإسكان خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، ليصل بذلك عدد المشروعات المنفذة خلال أول 9 أشهر من العام إلى 216 مشروعا بتكلفة 38.1 مليار جنيه.

كما تم تنفيذ 10 مشروعات بقطاع النقل بتكلفة بلغت 783.9 مليون جنيه في الربع الثالث، و22 مشروعا عن أول 9 أشهر من العام الماضي بتكلفة بلغت 10.45 مليار جنيه.

وتضمنت مشروعات قطاعي الإسكان والنقل، وفقاً للتقرير عن الربع الثالث، إنشاء 22.5 ألف وحدة سكنية، وتطوير 3 مناطق عشوائية، و702 سوق عشوائي، وإضافة 406 كيلومترات لشبكة الصرف الصحي، وتجديد وصيانة 980 كيلومتر من شبكة السكك الحديدية، وكهربة إشارات بأطوال 6 كيلومتر، وتطوير 20 مزلقاناً بنظام التحكم الآلي.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 76 مشروعا باستثمارات بلغت 757.2 مليون جنيه بقطاع الري خلال الربع الثالث، لتصل بذلك عدد المشروعات المنفذة خلال التسعة أشهر إلى 201 مشروع بتكلفة 1.75 مليار جنيه.

وضمت مشروعات الربع الثالث بقطاع الري تغطية ترع ومصارف وحماية شواطيء بأطوال 11كم، وتطوير 16 مأخذا ومسقى، وحفر وتطوير 35 بئراً وخزان أرضي وفرت 7.5 مليار متر مكعب من المياه يستفيد منها 60 ألف فدان، وتطوير شبكات الري لحوالي 4.2 ألف فدان، وإنشاء وإحلال شبكات صرف تغطي حوالي 18.5 ألف فدان.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 130 مشروعا بالتربية والتعليم بتكلفة كلية بلغت 768.4 مليون جنيه في الربع الثالث من العام المنتهي 2018-2019، و426 مشروعا بتكلفة 2.59 مليار جنيه خلال التسعة أشهر.

كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروعين بتكلفة بلغت 41.4 مليون جنيه بقطاع التعليم العالي خلال الربع الثالث، و9 مشروعات بتكلفة 122 مليون جنيه خلال التسعة أشهر.

وكشف التقرير عن الانتهاء من 3 مشروعات بتكلفة 145 مليون جنيه خلال الربع الثالث لقطاع الآثار، و10 مشروعات بتكلفة 217 مليون جنيه خلال التسعة أشهر، فضلاً عن تنفيذ 9 مشروعات لقطاع الثقافة بتكلفة بلغت 169 مليون جنيه خلال الربع الثالث، ليصل بذلك عدد المشروعات خلال التسعة أشهر إلى حوالي 14 مشروعا بتكلفة 265 مليون جنيه.

وتضمنت مشروعات تلك قطاعات التعليم والثقافة والآثار، وفقاً للتقرير عن الربع الثالث من العام المالي المنتهي، إنشاء 1739 فصلا جديدا، وتوفير 308 آلاف جهاز تابلت لطلاب الثانوية العامة، وتزويد 1111 مدرسة ثانوي بشبكات الإنترنت الداخلية والفايبر، إلى جانب إنشاء مدرسة جديدة للتعليم الياباني.

وتضمنت مشروعات هذه القطاعات أيضا إنشاء امتداد مبنى العناية المركزة بمستشفيات جامعة قناة السويس بتكلفة 40 مليون جنيه، وإنشاء وحدة الغسيل الكلوي بمستشفيات جامعة سوهاج بتكلفة 1,4 مليون جنيه، وكذا افتتاح 7 قصور ثقافة جديدة.

وتابع التقرير أنه تم الانتهاء من تطوير 25 معهداً أزهرياً بتكلفة بلغت 179.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث، ليصبح عدد المشروعات المنفذة للأزهر الشريف خلال التسعة أشهر 42 مشروعا بتكلفة 266 مليون جنيه.

كما تناول التقرير المشروعات الخاصة بقطاعات المالية والتجارة والصناعة، حيث تم تنفيذ مشروع ترميم وصيانة ورفع كفاءة 15 مقرا لمأموريات الضرائب العقارية بتكلفة بلغت 6.3 مليون جنيه لقطاع المالية عن الربع الثالث، لتصبح إجمالي المشروعات المنفذة للقطاع عن التسعة أشهر33 مشروعا بتكلفة 52 مليون جنيه.

وفيما يخص المشروعات المنفذة لقطاع التجارة والصناعة، ذكر التقرير تنفيذ 7 مشروعات بتكلفة 115.55 مليون جنيه خلال الربع الثالث، لتصل المشروعات المنفذة خلال التسعة أشهر إلى 8 مشروعات بتكلفة 118 مليون جنيه.

كما تضمن التقرير تطوير 5 محاكم بتكلفة مليون جنيه تقريبا، وفقا لبيان التخطيط.

وحول برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، أشار التقرير إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير 5 مشروعات في محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية بلغت 39.6 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المنتهي، ليصبح إجمالي المشروعات المنتهية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018-2019 حوالي 12 مشروعا بتكلفة بلغت 115 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن توزيع المشروعات التي تم تنفيذها خلال الربع الثالث وفقاً للمحافظات تضمن تصدر محافظة أسيوط على رأس المحافظات من حيث عدد المشروعات بإجمالي 40 مشروعا بتكلفة 1.59 مليار جنيه، جاءت بعدها أسوان بعدد 37 مشروعا بتكلفة 2.34 مليار جنيه، ثم البحيرة بعدد 27 مشروعا بإجمالي تكلفة 388.2 مليون جنيه.

وجاء محافظة سوهاج في المركز الرابع بعدد 26 مشروعا بتكلفة 457.46 مليون جنيه، ثم الفيوم والإسكندرية بعدد 24 و20 مشروعا على التوالي بتكلفة 244.7 مليون جنيه، و322.4 مليون جنيه.

ووفقاً للتقرير، سجلت محافظة الجيزة أعلى تكلفة بين المحافظات بإجمالي 10 مشروعات بتكلفة 9.688 مليار جنيه، ثم القاهرة بعدد 21 مشروعا بتكلفة 5.729 مليار جنيه، والبحر الأحمر بعدد 12 مشروعا بتكلفة 2.620 مليار جنيه، تلتها محافظة القليوبية بـ 19 مشروعا بتكلفة 2.32 مليار جنيه، ثم دمياط بتسعة مشروعات بتكلفة 1.88 مليار جنيه.

وجاءت بعد ذلك محافظة الشرقية بتكلفة 1.545 مليار جنيه لعدد 20 مشروعا، ومحافظتا بني سويف ومطروح بعدد سبعة وتسعة مشروعات لكل منهما بتكلفة بلغت 864.6 مليون جنيه، و279.1 مليون جنيه على التوالي.

وأضاف التقرير أن عدد المشروعات المشتركة بين المحافظات بلغ 11 مشروعا بتكلفة بلغت 50.6 مليار جنيه.