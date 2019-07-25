وفد من قطاع الأعمال يتفقد محطة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة

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كتبت- شيماء حفظي:

زار وفد من وزارة قطاع الأعمال العام، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بميناء الدخيلة، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات الوزارة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وخلال الجولة، قدم ممدوح دراز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، واللواء مدحت عطية رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، عرضا حول نشاط الشركة، والطاقات الإنتاجية لمحطتي الدخيلة والإسكندرية.

كما تضمن العرض المشروعات الاستثمارية للمحطتين، وأوناش الأرصفة العملاقة، وأعمال تطوير الساحات، وفقا للبيان.

وشمل العرض أيضا مراحل العمل، وأسطول المعدات والأوناش العملاقة، والمشروعات المنفذة، والموقف التنفيذى لمشروع تعميق الرصيف 96 بميناء الدخيلة.

والتقى وفد الوزارة، مع ممثلي اللجنة النقابية بالشركة، وقدم التحية لجميع العاملين بالشركة معربا عن ثقته في قدرتهم وكفاءتهم لتحسين الأداء.