محافظ المركزي: صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد هذا الأسبوع

القاهرة- مصراوي:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي لوكالة بلومبرج، إنه سيتم تحويل الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 2 مليار دولار هذا الأسبوع.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الأربعاء على المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري، وصرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق لمصر البالغة قيمته 12 مليار دولار.

وقال ديفيد ليبتون، المدير العام بالنيابة ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة لصندوق النقد الدولي، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن مصر نجحت في استكمال برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق وحققت أهدافه الرئيسية.

وفي نوفمبر 2016 أتمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وبعد صرف الشريحة الأخيرة تكون مصر قد أكملت الحصول على القرض بالكامل.

وقال ليبتون: "حدث تحسنا كبيرا في أوضاع الاقتصاد الكلي مقارنة بعام 2016، بدعم من السلطات المصرية التي تبنت برنامجها الإصلاحي بقوة واتخذت إجراءات حاسمة مقدماً على صعيد السياسات".