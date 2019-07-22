بعد إقراره رسميا.. أبرز ملامح برنامج دعم الصادرات الجديد (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، يوم الخميس الماضي، إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019-2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، بحسب بيان سابق من وزارة التجارة والصناعة.

وجاء البرنامج الجديد بعد مشاورات واسعة بين الحكومة ومجتمع الأعمال ممثلاً في عدة منظمات منها اتحاد الصناعات المصرية، والمجالس التصديرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك للخروج بنتائج جيدة تسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وفقا للبيان.

وتسعى الحكومة من خلال البرنامج الجديد الذي يحظى باهتمام غير مسبوق من جانب الحكومة، إلى الوصول لبرنامج أكثر فاعلية يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.

ويرصد مصراوي خلال الفيديوجرافيك التالي أبرز ملامح البرنامج الجديد، بحسب ما ذكرته وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد إقراره رسميا من الحكومة.