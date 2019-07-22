ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع زيادة توترات إيران

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقى المعدن دعما من التوترات في الشرق الأوسط وضعف الأسواق المالية لكن ارتفاع الدولار يكبح المكاسب.

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب 0.2% عند 1427.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش. ولامس المعدن 1452.60 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2013، قبل أن يغلق متراجعا 1.5%.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% عند 1428.30 دولار للأوقية.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه احتجز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج بعد احتجاز بريطانيا لسفينة إيرانية في وقت سابق هذا الشهر، مما يزيد من حدة التوترات على مسار حيوي دولي لشحن النفط.

في غضون ذلك، تراجعت البورصات الآسيوية يوم الاثنين مع خفض المستثمرين لتوقعاتهم بخفض كبير لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ودفعت احتمالات الخفض الأقل لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي الدولار للارتفاع، مما زيد تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.