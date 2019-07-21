القصير: البنك الزراعي تسلم شحنات قمح محلي بقيمة 3 مليارات جنيه هذا الموسم

كتبت-منال المصري:

قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن صوامع وشون البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية تسلمت كميات من مخزون القمح المحلي بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه، خلال العام الجاري الذي بدأ من أبريل الماضي وحتي نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي أن صوامع وشون البنك تتلقى مخزون القمح سنويًا على الرغم من انخفاض سعر تأجير السعة التخزينية للصوامع ولكن يأتي ذلك من دور البنك في دعم المشروعات التنموية.

وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد القرش، قال الاثنين إن الحكومة اشترت 3.27 مليون طن من القمح المحلي في موسم الحصاد الحالي.

ويعمل البنك حاليًا على تطوير الشركة الزراعية المملوكة للبنك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بهدف أن تتحول الشركة إلى مساعدة الفلاح بشكل أكبر وتساهم في تسويق منتجاتهم واستيراد السلع الاستراتيجية والمساهمة في الزراعات التعاقدية لدعم الفلاحين والمزارعين.

وبحسب القصير فإن الشركة الزراعية توفر حاليًا الأسمدة المدعومة وغير المدعومة وتوفر التقاوي وبعض أنواع المبيدات، وتعمل الشركة على توفير الجرارات والآلات الزراعية وتوفير بعض الخراطيم والمعدات المرتبطة بالتطوير ونظم الري.

وقال إنه يجري التنسيق مع محافظ الوداي الجديد لتملك الشركة بحق الانتفاع مساحة من الأرض لزراعتها بالنخيل في إطار المشروع الرئاسي لزراعة 2 مليون نخلة.