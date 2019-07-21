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    المالية: صرف مقابل تذكرة السفر فقط للعاملين بالدولة بلا إضافات

    11:24 ص الأحد 21 يوليه 2019
    المالية: صرف مقابل تذكرة السفر فقط للعاملين بالدولة بلا إضافات

    وزارة المالية

    كتب- مصطفى عيد:

    قالت وزارة المالية إنها وجَّهت ممثليها في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، بمراعاة صرف المقابل النقدي بما يعادل ثمن تذكرة سفر العامل وأسرته فقط، بالدرجة المقررة من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة، دون أي إضافات مما يتم تحميلها على التذكرة.

    وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أنه يُعد من هذه الإضافات الوجبة الغذائية، والتأمين الإجباري، وضريبة القيمة المضافة.

    وأكدت المالية، حرصها على صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية، وفق القواعد القانونية المقررة، للعاملين المخاطبين بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1517 لسنة 2019، الصادر في 27 يونيو الماضي.

    وطالبت وزارة المالية، في كتاب دوري جديد، الجهات المخاطبة بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال، بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن؛ حتى يتسنى إقامة الطعون وطلبات وقف التنفيذ على ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 1517 لسنة 2019.

    وأشارت إلى أن ذلك يأتي تحسبًا لصدور أحكام قضائية تؤدي إلى تكبيد الخزانة العامة للدولة أعباء مالية دون مقتضى.

    كما طالبت الوزارة هذه الجهات، بتضمين أحكام قرار رئيس الوزراء في المذكرات المعدة للرد على الطلبات المتعلقة بهذا الشأن، المقدمة أمام لجان التوفيق في بعض المنازعات، والطعن عليها حال صدورها بالمخالفة لما تقدم، وإقرانها بطلبات وقف التنفيذ.

    وزارة المالية صرف مقابل تذكرة السفر الجهاز الإداري للدولة الهيئات العامة الخدمية

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