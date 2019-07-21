أسعار البلطي والبوري تستقر خلال تعاملات اليوم بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة، جنيها واحدا، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 31 و35 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 39 و43 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و140 جنيها، كما سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

وبقي سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، بحسب بيانات الموقع.