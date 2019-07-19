الذهب يواصل الصعود.. وسعر الجرام يقفز 16 جنيها في مصر خلال الأسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع سعر الجرام الواحد 16 جنيها، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد إلى 664 جنيها اليوم مقابل 648 جنيها خلال تعاملات الجمعة الماضي.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 569 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 759 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5312 جنيها.

وعالميا، تجاوز الذهب اليوم الجمعة مستوى 1450 دولارا للمرة الأولى منذ مايو 2013، بعد تعليقات مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، بينما تلقى المعدن الأصفر الدعم من توترات جديدة في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة رويترز، بلغ الذهب في المعاملات الفورية 1452.60 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة وهو أعلى مستوياته منذ العاشر من مايو 2013 قبل أن يتراجع 0.3% إلى 1442.35 دولار بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش.

وربح المعدن النفيس قرابة 2% منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.2% إلى 1444.70 دولار للأوقية.