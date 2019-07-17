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    ليفينج ياردز تحصل على قرار وزير الإسكان لمشروع "ذات لوفت" بالعاصمة الجديدة

    03:18 م الأربعاء 17 يوليه 2019
    ليفينج ياردز تحصل على قرار وزير الإسكان لمشروع "ذات لوفت" بالعاصمة الجديدة

    العاصمة الإدارية

    القاهرة- مصراوي:

    قالت شركة ليفينج ياردز للتطوير العقاري إن وزير الإسكان أصدر قرارًا بتخصيص قطعة أرض لشركة بمساحة 23 فدانًا ضمن التخطيط العمراني للعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي استثمارات تصل لـ 2.5 مليار جنيه.

    وقال هاشم القاضي رئيس القطاع التجاري لشركة ليفينج ياردز للتطوير العقاري، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن إجمالي استثمارات المرحلة الثانية للمشروع تبلغ 1.2 مليار جنيه، متمثلة في بيع قرابة نصف الوحدات المطروحة.

    وأضاف في البيان أن الشركة تستعد، لأعمال حفر وبناء المشروع وفقا للمخطط الهندسي المعتمد مؤخرا.

    ويقع المشروع الخدمي لوفت كابيتال سنتر، بين الحي الدبلوماسي وأرض المعارض، بمساحات تتراوح ما بين الـ 42 والـ 350 مترًا للوحدة.

    العاصمة الإدارية شركة ليفينج ياردز وزارة الأسكان

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