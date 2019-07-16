وزارة الاتصالات تجتمع بقيادات غرفة التجارة الأمريكية

كتب- محمد علاء الدين:

التقى مسؤولون بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ورئيس الشؤون الدولية ميرون بريليانت وعددا من قيادات غرفة التجارة الأمريكية.

تناول اللقاء مناقشة سبل إقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الأمريكية في المجال التقني ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المصريين، بحسب بيان من الوزارة، اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الاتصالات إن غرفة التجارة الأمريكية تعمل بشكل جاد في دعم الشراكة بين الشركات المصرية والأمريكية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء استعراض الجهود التي بذلتها مصر لرفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال إجراء عدد من الإصلاحات التشريعية، وتقديم حزمة من الحوافز للمستثمرين؛ كما تناولت المباحثات فرص التعاون بين البلدين في مجال زيادة كفاءة الموارد البشرية المتميزة والمحترفة في مجالات التكنولوجيا المختلف، كما بحث الجانبان سبل التعاون في مجال دعم الابتكار وريادة الأعمال في إطار المبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مناقشة آليات التعاون في مجال التحول الرقمي.

وأشادت قيادات الغرفة خلال اللقاء بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ومدى تفاءل قيادة الغرفة بما حققته مصر من إنجازات، وأوضحت قيادات الغرفة أن زيارة نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية لمصر تعد تأكيدا على ذلك، كما تأتي الزيارة كمتابعة لنتائج الاجتماعات الناجحة التي أجراها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة لواشنطن هذا العام، وتهدف لعرض خريطة الطريق فيما يتعلق ببرنامج الغرفة لتعظيم الفرص الاستثمارية ودعم تواجد مجتمع الأعمال الأمريكي بمصر، وسعياً منها لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يتوافق مع خطط الدولة الحالية.

حضر اللقاء؛ هالة الجوهري مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وجُلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، ومحمد الجوسقي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكوش تشوكسي نائب الرئيس الأول لشؤون الشرق الأوسط وتركيا بغرفة التجارة الأميركية بواشنطن، وستيف لوتس نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط بالغرفة والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي المصري، وسيلفيا منسى الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية بمصر، وهشام فهمي الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية بمصر فى واشنطن.