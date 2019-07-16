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    تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

    01:18 م الثلاثاء 16 يوليو 2019
    تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

    دهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس دون تغيير.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 651 جنيها، وهو نفس سعر الأمس.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 558 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 744 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5208 جنيهات.

    وعالميا، استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد تكون مؤشرا على متانة أكبر اقتصاد في العالم في ظل استمرار المخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

    وبحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1415.19 دولار للأوقية.

    وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1416.60 دولار للأوقية.

    أسعار الذهب نادي نجيب الذهب

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