"وينجو" شركة مصرية ناشئة تخطط لتصنيع الساعات الذكية

كتب- محمد علاء الدين:

قال أحمد الشهابي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "وينجو" المتخصصة في بيع المنتجات التكنولوجية، إن الشركة تعتزم التوسع في السوق السعودي بنهاية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف الشهابي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الشركة تخطط لتصنيع وبيع ساعات ذكية بحلول العام القادم.

"يستطيع المستخدم من خلال هذه الساعات معرفة قياس نبضات القلب وعدد خطوات المشي وإشعارات عند استقبال رسالة أو مكالمة وغيرها من المميزات الأخرى"، بحسب ما قاله الشهابي.

وأوضح أن الشركة طرحت منتجين بشكل مبدئي في السوق المصري، المنتج الأول هو ذراع تحكم ذكي متخصص لجميع ألعاب الهواتف الذكية، والمنتج الثاني ميكروفون ذكي يتميز بتوفير خاصية البلوتوث لتوصيله باللاب توب.

كما تستهدف الشركة طرح نظارات تدعم خاصية الـ VR أو الواقع الافتراضي وخاصية الـ AR أو الواقع المعزز نهاية شهر أغسطس المقبل .

وبحسب مؤسس الشركة استثمرت "وينجو" نحو مليون جنيه بالسوق المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي، ووصل حجم الطلبات الشهرية على منتجات الشركة نحو 3 آلاف طلب.

وتأسست الشركة في أكتوبر من العام الماضي وهي واحدة من الشركات المصرية الناشئة في مجال تصنيع المنتجات التكنولوجية.