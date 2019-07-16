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    ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم

    10:21 ص الثلاثاء 16 يوليو 2019
    ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم

    البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:
    ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.3%، مع بداية التعاملات إلى مستوى 13673 نقطة.
    وهبط مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، بينما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.
    وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس، على انخفاض مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 0.32% إلى مستوى 13627 نقطة، وسط اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

    البورصة المصرية

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