ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.3%، مع بداية التعاملات إلى مستوى 13673 نقطة.
وهبط مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، بينما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.
وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس، على انخفاض مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 0.32% إلى مستوى 13627 نقطة، وسط اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.
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