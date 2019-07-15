البورصة تنهي تعاملات الاثنين على تراجع جماعي في مؤشراتها

كتبت- دينا خالد:

شهدت البورصة تراجعًا جماعيًا، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.32% إلى مستوى 13627 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05%.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 61.8 مليون جنيه و8.9 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 70.7 مليون جنيه.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس، على انخفاض مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 1.02% إلى مستوى 13520 نقطة، وسط اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع.