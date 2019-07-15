التنظيم الإدارة يرسل قواعد ترقية موظفي الحكومة لوحدات الجهاز الإداري

القاهرة- مصراوي:

أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019 الصادر بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية إلى الوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات والجهات المعنية بتطبيق القرار.

وقال صالح الشيخ رئيس الجهاز، في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الجهاز أعد القواعد التنفيذية لقرار الترقية للإلتزام بها عند تنفيذ القرار الصادر بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأضاف أن القرار يأتي ضمانا لدقة التنفيذ من قبل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكامه.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بترقية كل من قضى في وظيفته المدة البينية اللازمة للترقية للدرجة الوظيفية التالية مع استحقاق مرتب الدرجة المرقى لها بدءا من يوليو الجاري.

وقال بيان الجهاز إن قرار الترقية يهدف لتحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكفاءة إلى الوظائف الأعلى بغية الارتقاء وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد بما يؤدي إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى تلقى رضاء المواطنين.

وطالب الجهاز كافة الوحدات المخاطبة بأحكام القرار، مراعاة ما جاء بالقواعد التنفيذية، واتخاذ كافة الإجراءات من أجل تفعيل ما جاء بالقرار رقم 65 لسنة 2019 تجنبا لتأخر ترقيات موظفي تلك الوحدات سواء وزارات أو مصالح أو هيئات أو أجهزة أو جامعات أو غيرها.

وقال الجهاز إن طور تطبيقا إلكترونيا لمساعدة الوحدات المختلفة في إجراء عملية التسكين والترقية بسهولة ويسر، يمكن استخدامه من خلال الرابط http:/promotion.caoa.gov.eg.

كما يوفر الجهاز نسخة من القواعد التنفيذية على موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بحسب البيان.