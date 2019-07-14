مصر تفتتح الأسبوع الأفريقي للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة

كتب- محمد علاء الدين:

افتتحت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع الأفريقي للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة "Accessible Africa Week"، والذي تنظمه الوزارة خلال الفترة من 14 حتى 18 يوليو الجاري بمشاركة 7 دول أفريقية، بحسب بيان من الوزارة.

وقالت وزارة الاتصالات إنه يجب العمل بشكل مشترك مع مختلف الدول الأفريقية، وتبادل الخبرات بين بلدان القارة لتعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة من أجل دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى القارة.

وأضافت الوزارة أنه يجب توظيف أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الوصول إلى مجتمعات عصرية دامجة يتشارك فيها الجميع في أداء واجباتهم نحو تحقيق تنمية مستدامة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية والخدمات المجتمعية في الافتتاح.

وأوضحت الوزارة أن التواصل المباشر الذي سيتم من خلال ورش العمل والجلسات التفاعلية لمتخذي القرار ومطوري التكنولوجيا، والأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الدول الأفريقية سيؤدي إلى الاستفادة من كافة الخبرات ويسهم في إبراز احتياجاتهم المتعلقة بالتكنولوجيا المساعدة.

كما ستساعد هذه المناقشات على معرفة الدور الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات في التغلب على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي من الإعاقة، مما يساعد على دمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا للوزارة.

وتتمثل الدول المشاركة في المنتدى إثيوبيا، ونيجيريا، وغانا، وتنزانيا، وكينيا، وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.

ويشمل الأسبوع الافريقي للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة، ورش عمل وجلسات تفاعلية لمتخذي القرار ومطوري التكنولوجيا، والأشخاص ذوي الإعاقة كمستخدمين للتكنولوجيا المساعدة.

ويأتي المنتدى بهدف التعاون مع الدول الأفريقية في إطلاق مبادرات لإتاحة المواقع الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة أسوة بالمبادرة الرئاسية للإتاحة التكنولوجية للمواقع الحكومية التي أطلقتها مصر.

ومن المقرر أن يعقد في ختام فعاليات الأسبوع الأفريقي للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ ورشة عمل للخروج بتوصيات حول تطوير خارطة طريق لأفريقيا عالية الإتاحة التكنولوجية (Accessible Africa Roadmap)، على أن يتم رفع النتائج إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي كمقترح للعرض كمبادرة مصرية من خلال الاتحاد الأفريقي.