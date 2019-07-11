المالية: الحكومة حريصة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، إن الحكومة حريصة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز سبل الشراكة مع المستثمرين الدوليين، في ظل ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة في شتى القطاعات؛ بما يُمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضافت الوزارة، أن الميزان الجاري شهد انتعاشًا ملحوظًا بفضل زيادة الصادرات، وازدهار قطاع السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين من الخارج، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 7.4 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الوزارة، في منتدى "Paris Europlce" المالي الدولي، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي مدته 3 سنوات أوشك على الانتهاء، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث قدم الصندوق تمويلا للبرنامج بقيمة 12 مليار دولار، استلمت مصر 10 مليارات منها، ويتبقى شريحة أخيرة بقيمة 2 مليار دولار من المتوقع استلامها الشهر الجاري أو المقبل على الأكثر.

وأوضحت الوزارة، أن نفقات الموازنة العامة للدولة تتجه نحو شبكات الحماية الاجتماعية والاستثمارات في قطاعي التعليم والصحة، حيث ارتفعت استثمارات الحكومة في قطاع الصحة بنسبة 47%، وفي قطاع التعليم بنسبة 70%.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تُولي اهتمامًا لقطاعات التنمية البشرية كالتعليم والصحة؛ انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية الاستثمار في الإنسان.

وقالت الوزارة إن الدعائم الأساسية التي احتذت بها مصر حتى يتعافى اقتصادها، والتي يمكن تطبيقها في تطوير الأسواق الناشئة، والتي ارتكزت على الشفافية، عبر استعراض الخطط الاستراتيجية للدولة متوسطة الأجل بواسطة الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، ولاقت إعجابًا بالغًا من المستثمرين الأجانب المُقدمين على الاستثمار بمصر.

وأضافت أن من أبرز الركائز المحفزة لتطوير أسواق المال الناشئة أيضًا، خفض القيود والبيروقراطية التي قد تُواجه بيئة عمل الاستثمارات الأجنبية، وتحسين المظلة التشريعية بما يُسهم في التيسير على المستثمرين، وإجراء الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز البنية التحتية، والتنويع في إصدار السندات بما يعود على الدولة من زيادة السيولة النقدية للعملة الصعبة.