2 مليار دولار.. حصيلة تدفقات النقد الأجنبي بالبنك الأهلي الشهر الماضي

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك الأهلي المصري إن حصيلة البنك من تدفقات النقد الأجنبي تجاوزت ملياري دولار، خلال الشهر الماضي وهو ما دفع سعر الدولار للهبوط أمام الجنيه.

وبحسب المصدر، فإن حصيلة البنك من تدفقات النقد الأجنبي تجاوزت 10 مليارات دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.

وأوضح المصدر لمصراوي أن مصادر تدفقات النقد الأجنبي على البنك تتنوع من مواد مختلفة على رأسهم نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة واستمرار تدفق الاستثمارات غير المباشرة لشراء أدوات الدين المصرية.

وقال المصدر إن زيادة المعروض من الدولار بالبنك مقابل تراجع الطلب على الاستيراد، هو ما دفع الدولار إلى التراجع الكبير أمام الجنيه خلال الشهر الماضي.

كان مصدر مسؤول في البنك المركزي، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي في أول 3 أسابيع من الشهر الماضي وصلت إلى 4.471 مليار دولار.

وبلغت تدفقات العملات الأجنبية للجهاز المصرفي 24.7 مليار جنيه خلال الفترة منذ بداية يناير الماضي وحتى بداية شهر مايو الماضي وهو ما انعكس على أسعار الدولار بالتراجع أمام الجنيه في الشهور الأخيرة، وفقا للمسؤول.

ومنذ بداية العام الجاري وحتى بداية شهر يونيو تراجع الدولار نحو 1.14 قرش أمام سعر الجنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.