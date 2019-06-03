تعرف على استعدادات البنوك وماكينات الصراف الآلي لإجازة عيد الفطر

كتبت- منال المصري:

وضعت البنوك خطة لتغذية ماكينات الصراف الآلي ATM على مدار 24 ساعة في إجازة عيد الفطر بعد إغلاق البنوك أبوابها بداية من غدٍ الثلاثاء وحتى الأحد المقبل.

وأعلن البنك المركزي أمس تعطيل العمل بالبنوك الثلاثاء بمناسبة عيد الفطر على أن تعاود استئناف نشاطها الأحد المقبل.

وتعتمد البنوك بشكل أساسي على ماكينات الصراف الآلي في تقديم خدمات السحب والإيداع للعملاء على مدار اليوم في الإجازات الرسمية للبنوك دون توقف.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يعمل على تنفيذ خطة الاعتماد على تغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقدية اللازمة على مستوى الجمهورية في أيام الإجازات الرسمية الطويلة للبنوك.

وأشار إلى أن البنك يضع خطة لمراقبة استمرار عمل ماكينات الصراف الآلي وتوفير الصيانة اللازمة للماكينة للتأكد من استمرارها في أداء العمل دون خروجها من أداء الخدمة.

وأضاف أن ماكينات الصراف الآلي ستواصل عملها بشكل طبيعي في أيام إجازات العيد وتقدم خدمة السحب والإيداع للعملاء على مدار اليوم سواء من خلال ماكينات البنك القائمة بجوار الفروع أو في الأحياء والشوارع المختلفة.

وقال محمد عبد الناصر مدير في أحد فروع البنوك، إن البنك وضع خطة لمراقبة ماكينات الصراف الآلي للتأكد من سلامتها واستمرارها في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء دون توقف.

وأضاف لمصراوي أن البنك خصص فريق عمل مكون من مجموعة من المصرفيين لتغذية ماكينات الصراف الآلي بكامل طاقاتها القصوى على مدار اليوم تحت حراسة أمنية.

وأوضح أن البنك خصص غرفة مراقبة إلكترونية لمتابعة استمرار عمل ماكينات الصراف الآلي وتلقي أي شكاوى بوجود أعطال للتعامل معها فورا وإصلاحها.

ويعمل البنك على تغذية ماكينات الصراف الآلي مرة أو أكثر على مدار اليوم وذلك حسب الكثافة السكانية في المنطقة أو الشارع القائم به الماكينة وزيادة التردد عليها من العملاء، بحسب عبد الناصر.

وتتولى شركات نقل الأموال تغذية الماكينات برفقة مسؤول الفرع التابع لها ماكينات ATM وسط حراسة أمنية، وفقًا لما ذكره عبد الناصر.