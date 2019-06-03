هيئة الاستثمار تصدر كتابا دوريا بضوابط تسعير الأراضي من الجهات المختلفة

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الكتاب الدوري بضوابط الاعتداد بمحاضر التسعير الواردة للهيئة من كافة جهات الولاية لتخصيص الأراضي والعقارات، وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة، إن الكتاب الدوري والذي جاء برقم 35 لسنة 2019، يأتي في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين، وفِي ضوء التنسيق الدائم بين الهيئة مع كافة جهات الدولة فيما يخص شئون الاستثمار، وتطبيقا لضوابط وأحكام قانون الاستثمار.

ويتضمن الكتاب الدوري أن تكون محاضر التسعير الواردة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بجميع الأنشطة الاستثمارية في قطاع الصناعة، ومحاضر التسعير الواردة من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة فيما يتعلق بجميع الأنشطة الاستثمارية في قطاع الزراعة.

كما يتضمن الكتاب الدوري أن تكون محاضر التسعير الواردة من الهيئة العامة للتنمية السياحية فيما يتعلق بجميع الأنشطة الاستثمارية في قطاع السياحة.

ويتضمن أن تكون محاضر التسعير الواردة من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة فيما يتعلق بجميع الأنشطة الاستثمارية في قطاع الإسكان والتشييد والبناء، وفيما يتعلق بجميع الأنشطة داخل المجتمعات الجديدة في كافة القطاعات المنصوص عليها في المادة رقم 1 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فيما عدا قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة.

ويشمل الكتاب الدوري أن تكون محاضر التسعير الواردة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية فيما يتعلق بجميع الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في كافة القطاعات المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، فيما عدا قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة، وما تختص به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونص الكتاب على أن تلتزم الجهات المشار إليها بتطبيق المعاييرالمصرية للتقييم العقاري، ومعاييرالتقييم المالي للمنشآت المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وبضم ممثلين من ذوي الخبرة في مجال التقييم العقاري عند إجراء التقدير لثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع.