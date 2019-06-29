التخطيط تطلق برنامج رفع كفاءة محافظة بورسعيد لتدريب 1473 موظفًا

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم السبت إنها أطلقت برنامج رفع كفاءة محافظة بورسعيد والذي يستهدف تدريب عدد 1473 موظفًا كمرحلة أولية لكل من الدرجات العليا والوسطى الإشرافية من موظفي ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لها.

وقال بيان من الوزارة إن هذا يأتي في إطار تنفيذ المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، وتكليف رئيس الجمهورية بأن تكون بورسعيد أول محافظة رقمية ذكية 2019.

وبحسب البيان فإن الوزارة نفذت العديد من الخدمات والمشروعات في محافظة بورسعيد، والتي تهدف إلى بناء معلوماتي قادر على التغيير والوصول إلى جهاز إداري كفء فعال، وتخفيف العبء على المواطنين من خلال إتاحة الخدمات الحكومية الإلكترونية وبناء منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، منوهة عن التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة في تطوير البنية التحتية وتطوير الأنظمة والتطبيقات والخدمات الحكومية وتعديل هذه الأنظمة للربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وقال البيان إن التحول الرقمي يساهم في تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته في تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتنمية وبناء القدرات للعاملين، وفقًا للبيان.

وقال غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إن خطة بناء القدرات تستهدف عدة مستويات وظيفية على مستوى الدولة هم شاغلوا وظائف الإدارة العليا والقيادية، والإدارات الوسطى والإشرافية، وشاغلوا الوظائف التخصصية، وحديثي الالتحاق بالجهاز الإداري والفئات الخاصة، منوهة عن التعاون مع كبرى الجامعات ومراكز التدريب على مستوى العالم لضمان مستوى متميز من التدريب والانفتاح الثقافي.

كما أوضحت لبيب أن محتوى البرنامج التدريبي يشمل عدة موضوعات تدريبية مثل التعرف على أخلاقيات وسلوكيات الموظف العام والتحول الرقمي والتثقيف المالي لغير الماليين والتعامل مع الجمهور ومهارات التواصل الفعال وإدارة المشروعات ومهارات العمل في الفريق والابتكار والتفكير الإبداعي وإدارة المعرفة.