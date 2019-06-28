المالية: مناقشات مع صندوق النقد لتحديد البدائل المتاحة للتعاون المستقبلي

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الجمعة، إن هناك مناقشات وحوارات تدور مع صندوق النقد الدولي للبحث عن البدائل المتاحة لمستقبل العلاقة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي.

وأوضحت الوزارة، أن مصر لم تنته بعد من التشاور والمناقشات بخصوص تحديد سبل وشكل الارتباط مع الصندوق و"إنما نأمل أن نتوصل معًا على تحديد ذلك بحلول أكتوبر المقبل".

وينتهي البرنامج الحالي للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذى بدأ منذ 3 سنوات وينتهى فى شهر يوليو المقبل.

وقالت الوزارة، إن البرنامج أثمر عن نجاحات كثيرة أشاد بها الصندوق ومؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني العالمية والبنوك الدولية مؤكدة "مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه خير لمستقبلها ومستقبل شعبها".

وأوضحت الوزارة، أن ردها يأتي بعدما أثير من أسئلة متكررة من المستثمرين ومؤسسات التصنيف والمؤسسات المالية العالمية عن أوجه التعاون والارتباط المستقبلية مع صندوق النقد الدولي.

وأكد وزارة المالية، اهتمام مصر وحرصها على استمرار التعاون الشامل مع الصندوق، خاصة بعدما تمكنت من الوصول بنجاح إلى برنامج إصلاحي للاقتصاد المصري ونعمل أن يمتد التعاون للأطر غير التمويلية ليتماشى مع الخطوات الاصلاحية التى تنتهجها مصر لتحقيق التنمية الشاملة.