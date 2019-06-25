مبيعات عربية تدفع البورصة للتراجع بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.26% عند مستوى 13831 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع خلال تعاملات اليوم بقيمة 39.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب والمصريين صافي شراء بقيمة 26.7 مليون جنيه، و12.6 مليون جنيه على التوالي.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الاثنين على تراجع بنسبة 1.07% إلى مستوى 13867 نقطة.