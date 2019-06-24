  • عاجل:بمشاركة ثنائي الأهلي والزمالك.. أنجولا تحرم تونس من الفوز

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    قطاع الأعمال تفتتح فندق شتايجنبرجر الهرم بعد تطويره

    08:04 م الإثنين 24 يونيو 2019
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة

    كتبت شيماء حفظي:

    افتحت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين، فندق شتايجنبرجر الهرم التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بعد تطويره.

    وتدير الشركة الألمانية الفندق ذو الخمس نجوم، بعد انتهاء عقد العلامة التجارية موفينبيك.

    وضخت الشركة القابضة استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه، لرفع كفاءة الفندق، وتحديث ديكوراته.

    وتمتلك الشركة القابضة، فنادق الماريوت، وسوفيتيل كتراكت، وشتايجنبرجر التحرير، ونوفوتيل المطار، وسفير دهب، وفندق اللسان برأس البر، وإيتاب الأقصر، و3 فنادق عائمة بين الأقصر.

    فندق شتايجنبرجر الشركة القابضة للسياحة والفنادق فندق سوفيتيل كتراكت فندق الماريوت فندق نوفوتيل المطار
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان