قطاع الأعمال تفتتح فندق شتايجنبرجر الهرم بعد تطويره

جوجل تخطط لمساعدة 200 ألف شركة مصرية في التواجد على الإنترنت

كتبت شيماء حفظي:

افتحت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين، فندق شتايجنبرجر الهرم التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بعد تطويره.

وتدير الشركة الألمانية الفندق ذو الخمس نجوم، بعد انتهاء عقد العلامة التجارية موفينبيك.

وضخت الشركة القابضة استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه، لرفع كفاءة الفندق، وتحديث ديكوراته.

وتمتلك الشركة القابضة، فنادق الماريوت، وسوفيتيل كتراكت، وشتايجنبرجر التحرير، ونوفوتيل المطار، وسفير دهب، وفندق اللسان برأس البر، وإيتاب الأقصر، و3 فنادق عائمة بين الأقصر.