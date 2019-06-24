غرفة القاهرة: إسناد لجنة تعميق التصنيع المحلي للإنتاج الحربي تُسرع تنفيذ البرنامج

كتبت- منار الرخ:

قال حماده العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو الغرفة العربية الألمانية للتجارة، إن إسناد اللجنة الوزارية المكلفة لتعميق التصنيع المحلي من قبل الرئاسة لوزارة الإنتاج الحربي، هدفها الإسراع في رفع نسب المكون المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وخفض عجز الميزان التجاري.

وأضاف العجواني خلال اجتماع الشعبة، اليوم الإثنين، أن مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة، أطلق سبتمبر الماضي، البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، وأن تشكيل اللجنة الوزارية يساعد على تحقيق أهداف البرنامج.

وأوضح العجواني، أن البرنامج يهدف لدعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، ويسعى لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية؛ لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.

وأشار العجواني، إلى أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاستثمارية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، لإسهامه في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتقليل الواردات، فضلا عن أن مصر تمتلك قاعدة صناعية عريضة قادرة على إحلال الكثير من الواردات، وهو ما يُسهم في خفض عجز الميزان التجاري، وتوفير العملات الأجنبية.

بحثت اللجنة الوزارية سبل تعميق الصناعة، والاستفادة من 4500 مصنع تم إقامتها بعدد 13 منطقة صناعية منتشرة بـ 12 محافظة، بغرض تقليل الواردات، بحسب العجواني.