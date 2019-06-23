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    تعرف على أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم

    04:50 م الأحد 23 يونيو 2019
    تعرف على أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم

    دولار

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر الدولار في 10 بنوك عاملة في مصر، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الصباح.

    وثبت سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان والعربي الأفريقي وقناة السويس والإسكندرية وكريدي أجريكول والبركة عند 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار البنك الأهلي بنك مصر

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