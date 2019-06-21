الصناعة: بدء شراكة مصرية صينية لإنتاج طراز جديد من سيارات MG بمصر

كتبت- دينا خالد:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الجمعة، إنه تم التوصل لاتفاق شراكة بين شركة SAIC وشركة سيارات مصرية لبدء تجميع طراز جديد من السيارة ماركة MG في مصر.

وأضاف بيان الوزارة، أن الاتفاق يأتي للاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بالشركة المصرية، ونتيجة للمفاوضات التي تبنتها الوزارة مع الشركة الصينية منذ شهر نوفمبر الماضي.

وكانت شركة "SAIC" سايك الصينية لصناعة وتطوير السيارات المالكة لعلامة إم جي، وقعت قبل يومين، اتفاقية تعاون مع مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع جديد لتجميع سيارات MG في مصر.

وأوضحت الوزارة، أنها تجري مفاوضات مباشرة مع كبريات شركات السيارات العالمية لبدء مشروعات استثمارية مشتركة لها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزارة، إنها تسعى جاهدة للاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بمصانع السيارات والصناعات المغذية المتواجدة فى مصر بهدف تعظيم الاستفادة منها واعادة تشغيلها مرة أخرى بالشراكة مع شركات عالمية، والحرص على عدم الإعلان عن أي مفاوضات جارية مع الشركات العالمية إلا بعد التوصل الي نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتعمل الوزارة على رفع الأعباء الإضافية عن كاهل شركات التجميع ومنحها فرصا مناسبة للاستثمار والانتاج في مصر وتمكينها من المنافسة محليا وإقليميا وعالميا.

وقالت الوزارة، إنها تعمل حاليا على دراسة خطة شاملة لتنمية صناعة السيارات وتوطينها بالسوق المصري لتصبح مصر إحدى الدول المحورية المنتجة للسيارات بأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأضافت أن الحكومة حريصة على تشجيع انتاج وتصنيع السيارات الكهربائية والتي تمثل مستقبل صناعة السيارات في العالم، مشيرة إلى توافر الطاقة الكهربائية في مصر ووجود فائض كبير يسمح بالتحول نحو استخدام السيارات الكهربائية وهو ما يحقق أهداف اقتصادية وبيئية.

وقال شن هونح رئيس مجلس إدارة شركة SAIC الصينية، إنها أنتجت ما يقرب من 7 ملايين سيارة وتسعى للتواجد وبقوة داخل السوق المصرى من خلال تجميع السيارة ماركة MG ، بحسب البيان.

وأضاف أنه جاري العمل حاليا على إطلاق الطراز الجديد حيث من المتوقع أن يبدأ الانتاج خلال الشهور القليلة القادمة، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق بين الشركتين المصرية والصينية تصبح شركة المنصور الموزع الحصري للعلامة الصينية MG بالسوق المصري.