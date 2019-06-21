مصر وموزمبيق تتفقان على زيادة الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن وفدا من الوزارة بحث مع ريجندرا بيرتا دو سوسا، وزير التجارة والصناعة الموزمبيقي، زيادة الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة.

وأضافت الوزارة، أن الاجتماع جاء على هامش الدورة الـ12 لقمة مجلس الاعمال الأمريكي الأفريقي، بالعاصمة الموزمبيقية "ماباتو"، بحضور السفير رضا بيبرس، مستشارة الوزيرة لشؤون التعاون الدولي، وسكرتير ثان أميرة خفاجة، القائم بالاعمال بالانابة بالسفارة المصرية في مابوتو.

وبحث الطرفان، الاستثمار في عدة مشروعات خاصة المشروعات الزراعية المشتركة التي يمكن أن يتعاون فيها الطرفان المصري والموزمبيقي في ظل المساحات الزراعية الشاسعة التي يمتلكها الجانب الموزمبيقي ووفرة مصادر المياه، بحسب البيان.

وناقش اللقاء، الاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اطار اتاحة الفرصة للشركات المصرية المشاركة في مشروعات البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموزمبيق.

وفي نهاية الاجتماع، دعت وزارة الاستثمار وزير التجارة والصناعة الموزمبيقى لزيارة مصر لبحث سبل التعاون بين هيئتي الاستثمار فى البلدين وعقد لقاءات مع عدد من الوزراء المعنيين.