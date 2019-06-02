القومي للإدارة يطلق النسخة النهائية من مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة

القاهرة- مصراوي:

أطلق المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، النسخة النهائية من مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة ٢٠١٩-٢٠٢٢ وذلك بعد إجراء عددًا من التحديثات عليها، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيانها، إن عملية التحديث التي تمت جاءت لمواﻛﺒﺔ المستجدات والتطورات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ التي أًجريت في ﻣﺠﺎل الإﺻﻼح الإداري مؤكدة أنه كان من الضروري إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ مدونة ﺳلوك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز الإداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

وأضافت الوزارة أن الدولة دائمًا ما تنظر إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻛﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ واﺣﺪة ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ تتمثل في ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺮﺧﺎء ورﻓﻌﺔ الوطن.

وقالت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن الرؤية الخاصة بالمدونة تستند إلى إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ وﻗﻴﻢ ﺣﺎﻛﻤﺔ للأداء في اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻮاﻛﺐ دائماً تطلعات وﺗﻮﻗﻌﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﻮاﻃﻦ.

وأضافت شريفة أن ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎمة يتم تطبيقها على اﻟﺠﻬﺎز الإداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ ووﺣﺪات الإدارة اﻟﻤﺤلية واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ فضلاً عن رؤﺳﺎء تلك اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ.

وأشارت شريفة إلى أن تلك المدونة تعد ﻫﻲ اﻟوثيقة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪوﻧﺎت ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟتي ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻮزارات ووﺣﺪات الإدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻬﻨﺔ ﻋﻠﻰ حده.

وأوضحت شريفة أن عملية تحديث مدونة السلوك الوظيفي جاءت متسقة مع المتغيرات والمستحدثات الحالية والتي برزت في إصدار العديد من القوانين والاستراتيجيات مشيرة إلى دستور 2014 وإطلاق خطة الإصلاح الإداري وبما يتوافق مع المستحدثات التي ترتبت على إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.