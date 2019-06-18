ارتفاع الطماطم والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والفاصوليا بين 50 قرشا وجنيها، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين جنيهين و3.5 جنيه، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 30 و40 جنيها.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

البصل بين جنيهين و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و5 جنيهات.

الملوخية بين جنيهين و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 30 و40 جنيها.

كانتالوب بين جنيهين و5 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

مانجو عويس بين 20 و30 جنيها.

برقوق سكري بين 9 و15 جنيها.