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    قطاع الأعمال والاستثمار تناقشان تطوير صناعة الغزل مع السفير السويسري

    04:43 م الإثنين 17 يونيو 2019
    قطاع الأعمال والاستثمار تناقشان تطوير صناعة الغزل مع السفير السويسري

    مصنع غزل

    كتب- مصطفى عيد:

    عقدت وزارتا قطاع الأعمال العام والاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السفير السويسري في القاهرة، لبحث التعاون في تطوير شركات القابضة للغزل والنسيج.

    وقال بيان من وزارة الاستثمار إن الاجتماع ناقش بحث التعاون مع سويسرا في تطوير صناعة الغزل والنسيج بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في هذا المجال.

    كما ناقش الاجتماع سبل توفير التمويل اللازم لتوريد ماكينات حديثة، في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال لتطوير هذا القطاع.

    السفير السويسري وزارة الاستثمار سويسرا وزارة قطاع الأعمال

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