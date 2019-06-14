ماذا فعلت أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع؟

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر الدولار والجنيه الاسترليني أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وانحفض سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع قرشين ليسجل أمس الخميس 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس 21.10 جنيه للشراء و21.32 جنيه للبيع، مقابل 21.23 جنيه للشراء و21.45 جنيه للبيع.

وزاد سعر شراء اليورو خلال الأسبوع الماضي قرشا ليسجل أمس الخميس 18.81 جنيه للشراء، بينما يتراجع سعر البيع إلى 18.98 جنيه للبيع مقابل 19.02 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 54.99 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل أمس 4.45 جنيه للشراء 4.49 جنيه للبيع.

وخلال الأسبوع الماضي، ثبت سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.55 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال القطري إلى 4.34 جنيه للشراء و4.62 جنيه للبيع.