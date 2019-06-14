يقدم خدماته مجانا.. المركزي يطلق مركز فينتك مصر خلال العام الجاري

كتبت - منال المصري:

أعلن البنك المركزي، في بيان مساء الخميس، إطلاق مركز التكنولوجيا المالية تحت اسم (فينتك مصر ) خلال العام الجاري .

وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني إن مركز فينتك مصر، يهدف إلى تشجيع التكنولوجيا والابتكار، حيث يعمل مركز التكنولوجيا المالية كمنصة موحدة تجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مكان واحد، بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية، والجهات الرقابية، ومقدمي الخدمات، وأصحاب الخبرات، والمستثمرين.

وأوضح بيان البنك المركزي، أنه يتم تقديم خدمات المختبر التنظیمي لتطبیقات التكنولوجیا المالیة بالمجان، ولكن یتعین على المتقدم أن یمتلك كافة الموارد التي تسمح له بإجراء كافة مراحل الاختبار داخل المختبر.

وأشار المركزي إلى أن مقر مركز فينتك مصر سيكون في المبنى التاريخي للبنك المركزي القديم بمنطقة وسط القاهرة ليفتح أبوابه بوصفه ملتقى لكافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية.

وأوضح المركزي أن رؤيته تركز على أن تصبح مصر مركزا عالميا لصناعة التكنولوجيا المالية عربيا وأفريقيا، وموطنا للجيل القادم من الخدمات المالية والمواهب والتطوير والإبتكار.

وأضاف البيان، أن مركز التكنولوجيا المالية يجمع ما بين عراقة التراث وحداثة التكنولوجيا، في قلب مدينة القاهرة وذلك لتسهيل التواصل والتعاون بين كافة مرتادي المركز من المؤسسات المالية، والمستثمرين وأصحاب الخبرات ورواد أعمال التكنولوجيا المالية الناشئة.

كما يعمل المركز على دعم تمويل الشركات الناشئة عن طريق توفير شبكة تواصل مع المستثمرين وصندوق التمويل لدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية ومنصة تواصل تربط بين كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية، بحسب البيان.

ويتيح إمكانية التقديم للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة والذي يعمل كبيئة اختبار افتراضية لاختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة ومكان مُعد وصالح لاستقبال الفاعليات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية الخاصة بالتكنولوجيا المالية، بحسب المركزي.

وكان البنك المركزي أعلن عبر موقعه الإلكتروني الرسمي الأسبوع الماضي عن بدء العمل التجريبي بالمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية من الشهر الجاري بهدف دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية وتعظیم الاستفادة منھا في خدمة القطاع المالي والمصرفي في مصر، وتماشیا مع التوجهات العالمیة الخاصة بآلیات دعم ابتكارات التكنولوجیا المالیة.

واوضح المركزي ان المختبر التنظیمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة يهدف لتمكین المتقدمین من مقدمي خدمات التكنولوجیا المالیة المبتكرة من اختبار ما لديهم من تطبیقات وحلول ونماذج أعمال أو تقنیات مبتكرة في بیئة عمل واقعیة.