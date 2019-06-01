بعد قليل.. التضامن تبدأ صرف معاشات يونيو بمناسبة عيد الفطر

(مصراوي)

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الصرف من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد غدًا الأحد، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتصرف الوزارة ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريًا معاشات لنحو 8 ملايين مواطن.

وأوضحت الوزارة أنها قررت تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة البريد وبنك ناصر لمتابعة حسن سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة.

وقررت الوزارة فتح منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها اليوم مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على معاشه.

وأشاد البيان بتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة البريد المصري، وموافقتهم على العمل من الثامنة صباح السبت لخدمة أصحاب المعاشات.

وقالت الوزارة إن تقديم موعد صرف المعاشات ليصبح بداية من اليوم الأول بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو، يأتى انطلاقا من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

​