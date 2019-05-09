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    أسعار النفط تهبط في ظل مخاوف بشأن نزاع تجاري

    10:46 ص الخميس 09 مايو 2019
    أسعار النفط تهبط في ظل مخاوف بشأن نزاع تجاري

    القاهرة- وكالات:

    هبطت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل مخاوف بشأن تصاعد معركة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعلى الرغم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل مفاجئ، بحسب وكالة رويترز.

    وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69.91 دولار للبرميل منخفضة 46 سنتا أو 0.7% مقارنة مع سعر التسوية السابقة، وتراجعت عقود برنت في وقت سابق ما يزيد عن 1%.

    وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.76 دولار للبرميل متراجعة 36 سنتا أو 0.6% بعد أن انخفضت أيضا ما يزيد عن 1% في وقت سابق.

    وتضغط الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على أسعار النفط منذ بداية الأسبوع الجاري في الوقت الذي يتسبب فيه تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم في ضبابية آفاق الاقتصاد العالمي، وفقا للوكالة.

    وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن الصين "خرقت الاتفاق" في المحادثات التجارية وإنها ستواجه رسوما قاسية إذا لم يتم التواصل إلى اتفاق.

    ومن المقرر أن تدخل زيادة الرسوم الجمركية حيز النفاذ غدا الجمعة، خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه إلى واشنطن التي تمتد ليومين اعتبارا من اليوم الخميس.

    وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من مؤشرات على شح الإمدادات العالمية على خلفية تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها بما في ذلك روسيا.

    وارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما يزيد عن 30% لكل منهما منذ بداية العام الحالي.

    ويكبح انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية أيضا تراجعات أسعار الخام.

    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بمقدار 4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو الجاري، بحسب رويترز.

    أسعار النفط

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