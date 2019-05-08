وزير البترول يجتمع بالملتحقين الجدد ببرنامج السلامة والصحة المهنية

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كتب- مصطفى عيد:

اجتمع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية مع الشباب الملتحقين ببرنامج بناء القدرات للعاملين بمجال السلامة والصحة المهنية في قطاع البترول في ختام المرحلة الأولى من برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول للاستثمار في تنمية الكوادر البشرية ودعم الكفاءات الشابة.

شارك في اللقاء 74 مهندساً وكيميائياً من إدارات السلامة والصحة المهنية بمختلف شركات قطاع البترول، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقال وزير البترول، في البيان إن تعزيز الأمن والسلامة في القطاع يأتي على رأس أولويات الوزارة انطلاقاً من دورها المحوري في استكمال المشروعات البترولية سواء في تنمية الحقول المكتشفة للغاز والبترول أو مشروعات التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية.

وأضاف أن الأمن والسلامة يأتيان ضمن القيم الأساسية في العمل البترولي والرؤية الاستراتيجية للوزارة.

وتعمل الوزارة على المراجعة الشاملة لكافة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالأمن والسلامة في جميع مشروعات ومواقع العمل بالقطاع وفقا لجدول زمني محدد، وذلك بالتوازي مع الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع شركات عالمية لرفع كفاءة العاملين والكوادر الشابة.