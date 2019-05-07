وزير المالية: عجز الموازنة ينخفض إلى 5.3% في أول 9 أشهر من العام الجاري

كتب- عبد القادر رمضان:

قال محمد معيط وزير المالية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن عجز الموازنة تراجع في أول 9 أشهر من العام المالي الجاري إلى 5.3% مقابل 6.2% في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف معيط، أن الفائض الأولي في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تجاوز مستهدفات الوزارة التي كانت تبلغ 35 مليار جنيه.

"حققنا فائض أولي بقيمة 35.5 مليار جنيه بنسبة 0.7% من الناتج المحلي، مقابل عجز أولي بقيمة 7 مليارات في نفس الفترة من العام الماضي"، بحسب معيط.

وقال معيط إن إيرادات الضرائب ارتفعت بنسبة 16% في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري.

وأضاف أن إيرادات الموازنة في التسعة أشهر وصلت إلى 598 مليار جنيه، مقابل 498 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 20%.

وأشار إلى أن المصروفات سجلت 873 مليار جنيه، مقابل 772 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 13%.

وقال الوزير إن الاستثمارات الحكومية في الفترة من أول يوليو 2018 إلى نهاية مارس 2019 ارتفعت بنسبة 50% إلى 68 مليار جنيه.



وأضاف معيط أن نتائج التسعة أشهر الأولى من العام المالي تشير إلى قدرة البلاد على تحقيق معدل النمو المستهدف عند مستوى 5.6%.