مصر واليابان توقعان منحة بقيمة 7.5 مليون جنيه لدعم المدارس اليابانية

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصر واليابان، اليوم الخميس، منحة لدعم مشروع إصلاح وتطوير التعليم ووحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، بقيمة 7.5 مليون جنيه، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

ووقع الاتفاق كل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وماساكى نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة،

وقالت وزارة الاستثمار في بيان إن الاتفاقية تأتي في إطار استكمال التعاون المصري الياباني لدعم العملية التعليمية والاستثمار في العنصر البشري، والذي وصل إلى 282 مليون دولار منها 169 مليون دولار للمدارس المصرية اليابانية.

ونص الاتفاق على أن تعمل وحدة إدارة المدارس اليابانية على بناء وإعداد كوادر فنية ومهنية تختص بمتابعة تنفيذ أنشطة التوكاتسو بمصر، وإعداد خطط لتوسيع قاعدة تنفيذ أهداف أنشطة المدارس المصرية اليابانية وباقي مدارس الجمهورية.

وأشار البيان إلى أن هذه المدارس تسهم في الارتقاء بشخصية الطالب المصري، وتحسين البيئة التعليمية داخل المدارس اليابانية، وتخريج جيل من الطلاب مشرف لمصر لتحقيق أهداف التنمية.

وتأتي هذه الوحدة لخدمة مشروع المدارس المصرية اليابانية، والمساهمة في إعداد فريق من المدربين على مستوى وحدة الإدارة لدعم المدارس على مستوى الجمهورية والاستثمار في العنصر البشري، حيث تم افتتاح 35 مدرسة على مستوى 21 محافظة للعام الدراسي 2018-2019، وسيتم افتتاح 5 مدارس جديدة خلال العام الدراسي المقبل 2019-2020.

وتأتي هذه الجهود في إطار المبادرة التي تهدف للتوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل 212 مدرسة على مستوى 27 محافظة خلال السنوات المقبلة، وفقا للبيان.

وقالت وزارة الاستثمار إن هذا المشروع يأتي ضمن المبادرة ‏المصرية اليابانية للشراكة في التعليم ‏التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته إلى طوكيو في عام 2016، وفي إطار مبادرته للاستثمار فى العنصر البشري.

وأضافت أن المشروع مبني على التعلم بالأنشطة، وتحسين العملية التعليمية ‏والإدارية من خلال إرسال بعثات لتدريب المعلمين ونظار المدارس والمديرين.

وذكرت الوزارة أن هناك تعاونا ملحوظا مع الجانب الياباني في مجال التعليم، حيث سبق أن تم توقيع اتفاقية لدعم المدارس المصرية اليابانية بقيمة 168 مليون دولار، وإنشاء الجامعة اليابانية بقيمة 17 مليون دولار، ودعم التعليم العالي بقيمة 96 مليون دولار.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هناك مجموعة من المنح للمعلمين المصريين في اليابان ودعم وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، مشيرة إلى أن المدارس تتبع النظام المصرى الجديد في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى يوم دراسي أطول يركز على الأنشطة اليابانية المعنية بتربية الطالب.

وقال السفير الياباني لدى القاهرة، إن مصر بدأت إدخال نظام التعليم الياباني إلى نظامها التعليمي، في ظل القيادة الحكيمة والقوية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن اليابان لن تدخر جهدا في تقديم المساعدة لمصر فى مجال التعليم، وستواصل التعاون مع مصر بخطى ثابتة في مشروع المدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أن عام 2019 هو عام التعليم في مصر وهو عام هام للبلدين.

وذكر أن مصر تسلمت رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال العام الحالي، في الوقت الذي تعتزم فيه اليابان استضافة قمتين وهما اجتماعات مجموعة العشرين في شهر يونيو، ومؤتمر التيكاد السابع لتنمية أفريقيا في شهر اغسطس، موضحا أن "التعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم هو نموذج يحتدى به في الشرق الأوسط وأفريقيا".