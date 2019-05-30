الدولار يتراجع أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك عاملة في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر سعر بيع العملة الأجنبية في 6 بنوك أخرى عند نفس مستوى تعاملات الأمس.

وانخفض سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر قرشا ليصل إلى 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك التجاري الدولي قرشين إلى 16.74 جنيه للشراء و16.84 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأجنبية في بنك العربي الأفريقي قرشا، ليسجل 16.78 جنيه للشراء و16.88 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي قرشين ليسجل 16.81 جنيه للشراء، فيما استقر سعر البيع عند 16.90 جنيه.

استقر سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك الإسكندرية عند 16.77 جنيه للشراء، و16.87 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك البركة عند 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.