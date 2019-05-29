تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.38% بنهاية التعاملات إلى مستوى 13974 نقطة.

كما هبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.28%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم والسندات خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 686.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 600.4 مليون جنيه، و85.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع أمس بنسبة 0.48% إلى مستوى 14028 نقطة.